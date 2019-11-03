Тюмень, , 09:51 — REGNUM До комитета солдатских матерей Тюменской области невозможно дозвониться. На это жалуются родители солдат-срочников, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Проблема с недоступностью тюменского комитета солдатских матерей стала острой из-за трагедии в Забайкалье, где в октябре солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов из посёлка Вагай Тюменской области открыл стрельбу по сослуживцам во время смены караула. Погибли восемь человек, двое ранено. На данный момент в московском госпитале в тяжёлом состоянии находится раненый солдат-срочник из Аромашевского района Тюменской области Евгений Графов, который случайно попал под обстрел в ЗАТО Горный Забайкальского края.

Руководитель комитета солдатских матерей Югры Ирина Браун заявила Ura.ru, что по причине недоступности тюменского комитета, вал жалоб родителей солдат-срочников на условия службы в проблемных частях приходится принимать ей.

«Из Тюменской области мне звонят и говорят, что не могут связаться с ними. Комитет солдатских матерей там совершенно не работает», — рассказала Браун агентству.

Действительно, по телефону, указанному в официальных источниках, как принадлежащему Комитету солдатских матерей Тюменской области, никто не отвечает. Это отметили также и журналисты.

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