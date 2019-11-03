Николаев, Украина, , 09:36 — REGNUM Руководство Николаевской таможни в сговоре с начальниками нескольких таможенных постов занижали стоимость налоговых ставок для ввозимых на Украину из Европы минеральных удобрений в интересах коммерческих структур, чем нанесли ущерб бюджету страны. Об этом 2 ноября сообщается в пресс-службе СБУ.

Преступления происходили на протяжении 2018−2019 годов. Сотрудники правоохранительных органов предварительно оценили сумму ущерба, нанесенного бюджету Украины, в размере почти 10 миллионов гривен. В результате обысков была изъята документация, подтверждающая многочисленные факты злоупотреблений сотрудниками таможни.

ИА REGNUM напоминает, ранее сообщалось, что Государственное бюро расследований Украины направило в суд обвинение против сотрудницы Черновицкой таможни, которая получала неправомерную выгоду при ввозе на Украину автомобилей из Европейского Союза.

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