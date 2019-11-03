Токио, , 09:11 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,1 было зафиксировано у побережья Японии в Тихом океане. Об этом 3 ноября сообщает национальное метеорологическое управление Японии.

Вулкан Фудзияма и гора Аситака на острове Хонсю (сс) Paipateroma

Эпицентр подземных толчков был расположен на территории префектуры Фукусима. Ближе других к эпицентру, в 67 километрах, располагался посёлок Намиэ с населением около 18 500 человек.

Очаг подземной стихии залегал на глубине 32 километров в акватории Тихого океана.

Данные о пострадавших и разрушениях не поступали. Угроза цунами отсутствует. Подземные толчки ощущали также жители соседних префектур Иватэ и Мияги.

Ранее ИА REGNUM сообщало о землетрясении магнитудой 6,1, которое произошло в США у Южных Сандвичевых островов.

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