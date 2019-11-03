Лондон, , 08:39 — REGNUM Один человек погиб в результате ДТП в Великобритании. Об этом 3 ноября сообщает газета The Daily Telegraph.

Авария произошла в Эссексе. Легковой автомобиль въехал в здание местного паба. Погиб по меньшей мере один человек, пострадали трое.

Все пострадавшие были госпитализированы. Состояние одного из них оценивается как тяжёлое.

Водитель автомобиля задержан. Причины и обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ДТП в Иркутске, где легковой автомобиль Mercedes-Benz совершил наезд на памятник Александру III. В результате инцидента нмкто не пострадал, были повреждены ограда и постамент памятника.

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