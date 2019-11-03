Москва, , 08:21 — REGNUM Предполагаемый убийца начальника центра по противодействию экстремизму в республике Ингушетия Ибрагима Эльджаркиева оставил свой автомобиль в районе проспекта Вернадского в Москве. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

В сообщении телеканала говорится о том, что оставленный автомобиль оформлен на московскую компанию «Сателлит ИТ».

В столице введен спецплан для поимки подозреваемого в убийстве Эльджаркиева.

Напомним, 2 ноября на улице Академика Анохина неизвестный открыл стрельбу по двум мужчинам. Как оказалось один из погибших — Ибрагим Эльджаркиев.

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