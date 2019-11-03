Жуковский, Московская область, 3 ноября 2019, 08:09 — REGNUM В городском округе Жуковский в Московской области загорелся склад — огонь полыхает на площади в 1,8 тыс. квадратных метров. Об этом сегодня, 3 ноября, сообщает пресс-служба МЧС России.
По данным спасателей горит склад, расположенный на улице Кооперативная. Склад представляет собой отдельно стоящее здание размером 70 на 50 метров. Все оно охвачено огнем.
На данный момент огонь локализован. В тушении пожара участвуют 59 человек при 16 единицах техники.
По предварительным данным никто не пострадал