Жуковский, Московская область, , 08:09 — REGNUM В городском округе Жуковский в Московской области загорелся склад — огонь полыхает на площади в 1,8 тыс. квадратных метров. Об этом сегодня, 3 ноября, сообщает пресс-служба МЧС России.

Пожарные Дарья Антонова © ИА REGNUM

По данным спасателей горит склад, расположенный на улице Кооперативная. Склад представляет собой отдельно стоящее здание размером 70 на 50 метров. Все оно охвачено огнем.

На данный момент огонь локализован. В тушении пожара участвуют 59 человек при 16 единицах техники.

По предварительным данным никто не пострадал