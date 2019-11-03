Карабаш, Челябинская область, , 07:53 — REGNUM В челябинском Карабаше идут проверки после взрыва газа в многоквартирном доме на улице Металлургов, 13. Об этом сообщает пресс-служба областного управления МЧС.

«Сотрудниками полиции проводятся оперативно-следственные мероприятия по установлению причины происшествия», — отметили в МЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, взрыв газа произошёл вечером 2 ноября. На четвёртом этаже в квартире были три человека, в ом числе ребёнок. В этом жилище и произошёл хлопок. В результате остекление было сильно повреждено. А одна из женщин получила небольшие ожоги.

После взрыва из дома эвакуировали 21 человека. Специалисты проверили здание и пришли к выводу, что жить в нём безопасно. Жильцам разрешили вернуться в квартиры.

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