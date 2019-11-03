Карабаш, Челябинская область, , 07:41 — REGNUM В челябинском городе Карабаш взорвался газ в одном из многоквартирных домов. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

Сообщение о взрыве в доме на улице Металлургов, 13 поступило пожарным в 23:54 по местному времени 2 ноября. В квартире на четвёртом этаже находились три человека, в том числе ребёнок 2010 года рождения. В результате ЧП удалось избежать горения. Тем не менее пострадала одна из жительниц, у неё лёгкий ожог. В самой квартире было разрушено остекление.

21 человек были эвакуированы из здания. Но после того, как специалисты осмотрели дом и пришли к выводу, что несущие конструкции не повреждены, граждане вернулись в свои квартиры.