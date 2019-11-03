Владивосток, 3 ноября 2019, 07:34 — REGNUM В результате взрыва неизвестного предмета на школьном дворе школы № 45 города Владивостока пострадала женщина, сообщает 3 ноября портал «Владивосток 24».
Как стало известно, работавшая на пришкольном участке дворником женщина женщина подняла с земли неизвестный предмет, который сдетонировал у нее в руках. Прибывшая к месту происшествия скорая увезла пострадавшую в больницу.
Сообщается, что женщина является многодетной матерью.
О том, что стало причиной взрыва не сообщается.