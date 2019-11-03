Находка, Приморский край, , 05:55 — REGNUM С рассветом в акватории порта Находка возобновлены остановленные на ночь поисковые работы на месте взрыва на танкере «Залив Америка», сообщают 3 ноября «Вести».

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Спасатели продолжают поиски третьего члена экипажа. К операции подключены портовые службы и маломерные суда.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 ноября в результате взрыва газовоздушной смеси трое из девяти членов экипажа были выброшены за борт. Тела двух из них были подняты спасателями, поиски еще одного продложаются. По факту возбуждено уголовное дело.

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