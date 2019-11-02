Гонконг, Китай, , 23:45 — REGNUM В Гонконге сотрудники полиции задержали более 200 участников уличных беспорядков, сообщили в правоохранительных органах города.

Отмечается, что у радикалов было изъято более 180 бутылок с зажигательной смесью. Также участников протестов задержали за владение оружием, порчу имущества и противозаконное ношение масок, сообщает ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, акции протеста в Гонконге продолжаются около пяти месяцев. Поводом для демонстраций стал законопроект, который позволяет властям региона экстрадировать подозреваемых в преступлении на континентальный Китай. Манифестанты недовольны тем, что подобное решение нанесет значительный ущерб автономии региона.

Сегодня, 2 ноября, протестующие атаковали сотрудников полиции коктейлями Молотова. В ответ правоохранители применили дубинки, слезоточивый газ и водометы. Пострадали 17 человек.

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