пос. Кетченеры, Калмыкия, , 23:19 — REGNUM В Калмыкии более семи тысяч жителей остались без газа из-за повреждения газопровода, сообщили в региональном главном управлении МЧС РФ.

По данным ведомства, сообщение о прорыве межпоселкового газопровода в Кетченеровском районе поступило 2 ноября в 20:10 мск. Газопровод был поврежден при проведении земляных работ.

«Без газа остались восемь населенных пунктов, в которых проживает более семи тысяч человек», — сообщили РИА Новости в ведомстве.

Восстановить газоснабжение планируется около 05:00 мск 3 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 октября в Североуральске произошла авария, в результате которой 37 тыс. жителей города остались без газа, тепла и горячей воды. В тот вечер лесовоз повредил газовую трубу высокого давления. В результате ЧП в зону ограничения ресурсов попали 330 многоквартирных и 2495 частных домов. Теплоснабжение домов в полном объёме было восстановлено 28 октября, газоснабжение домов частного сектора — 30 октября.

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