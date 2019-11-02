Вашингтон, , 22:55 — REGNUM В южной части Атлантического океана у берегов британской заморской территории Южная Георгия и Южные Сандвичевы Острова произошло землетрясение магнитудой 6,1. Об этом 2 ноября сообщает Геологическая служба Соединенных Штатов.

Южные Сандвичевы Острова Rob Oo

Отмечается, что эпицентр подземных толчков находился в 125 км к северо-востоку от острова Высокий. Очаг залегал на глубине около 10 км. Угроза цунами не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 ноября землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Тихом океане у побережья Никарагуа.

В конце октября на Филиппинах землетрясение магнитудой 6,6 унесло жизни как минимум трех человек, еще восемь были ранены. Подземные толчки произошли на острове Манданао возле города Давао. В настоящее время спасатели разбирают завалы.

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