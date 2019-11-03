Сантьяго, , 12:19 — REGNUM Количество задержанных в ходе массовых антиправительственных протестов в Чили выросло до 4 316, а количество раненных — до 1 541. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina со ссылкой на Национальный институт по правам человека Чили.

По данным доклада Института, по состоянию на 1 ноября, 22:00, с 30 октября число задержанных увеличилось на 45, а раненых — на 269 человек.

В Институте также отметили, что количество судебных исков со стороны пострадавших от произвола силовых структур выросло до 179. В большинстве из исков полицейских обвиняют в пытках задержанных.