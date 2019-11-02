Улан-Батор, , 21:04 — REGNUM Монголия депортировала 758 граждан КНР, которые были задержаны в ночь с 29 на 30 октября в городе Улан-Батор в ходе спецоперации.

Депортацию организовали монгольские полиция, разведка и таможня.

«После спецоперации по задержанию китайских граждан их оставили в гостиницах под контролем полицейских. И сегодня из гостиниц под контролем полицейских доставили на поезд после таможенной и полицейской проверок. В каждом вагоне будут работать полицейские. Поезд под усиленной охраной прибудет в пограничном пункте Замын-Ууд, где состав встречают правоохранители КНР», — заявила начальник пресс-службы Главного полицейского управления Монголии.

В операции по депортации были задействованы более 30 автобусов и 20 вагонов. По данным пресс-службы Главного полицейского управления, расходы в сумме более 60 млн тугриков оплатило Посольство Китая в Монголии.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь с 29 на 30 октября 2019 года Монгольская разведка и полиция провели спецоперацию в четырех гостиницах. Там были задержаны граждане КНР.

Иностранцев подозревают в совершении киберпреступлений с использованием более 1000 высокопроизводительных компьютеров и 10 тысяч мобильных телефонов.

По данным Главного разведывательного управления, граждане КНР находились в стране с августа 2019 года по туристической визе и нарушили законодательство Монголии.