Кемерово, , 20:37 — REGNUM Следователи возбудил уголовное дело по факту пожара в складских помещениях в Кемерове, в результате которого погиб человек, сообщает 2 ноября Интерфакс.

Следственный комитет России Sledcom.ru

Отмечается, что уголовное дело возбуждено по статье 143 УК РФ («Нарушение правил охраны труда»).

По предварительным данным, четверо рабочих разгружали контейнер с отходами, в какой-то момент произошло воспламенение груза.

В результате возник пожар, трое рабочих самостоятельно покинули помещение. Прибывшие на место ЧП спасатели в ходе тушения обнаружили тело 26-летнего рабочего.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в результате пожара в складском помещении в районе Южного промузла Рязани погиб 29-летний мужчина. Он получил ожоги тела при проведении электросварочных работ. По факту гибели рабочего в региональном Следственном комитете возбудили уголовное дело.

Читайте также: При пожаре на складе в Рязани погиб рабочий