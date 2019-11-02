Москва, , 20:26 — REGNUM Видеозапись убийства двух человек в Москве 2 ноября опубликовал телеканал «РенТВ».

На кадрах автомобиль Mersedes подъезжает на парковку, из него выходит мужчина и ожидает, когда машина займёт место. В этот момент к нему подходит неизвестный в красной куртке с капюшоном и делает несколько выстрелов из огнестрельного оружия. С водительского места выбегает ещё один человек, в него киллер также производит несколько выстрелов.

По предварительным данным, убили руководителя центра противодействия экстремизму МВД РФ по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата Абдулахмеда. Преступление произошло на улице Академика Анохина в Москве.