Москва, , 19:42 — REGNUM В Москве застрелили руководителя центра противодействия экстремизму МВД РФ по Ингушетии Эльджаркиева Ибрагима Абдул-Назировича. Об этом передаёт ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Тело Иван Шилов © ИА REGNUM

Преступление произошло на улице Академика Анохина (район Тропарёво-Никулино на юго-западе столицы). Сотрудники правоохранительных органов разыскивают стрелка.

Другие подробности происшествия не указаны, официальной информации по случившемуся пока нет.

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