р-н Лебяжьевский, , 18:21 — REGNUM В Курганской области двое подростков подозреваются в разбойном нападении на пенсионерку. Возбуждено уголовное дело, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 2 ноября в пресс-службе СУ СКР по Зауралью.

По данным следствия, вечером 31 октября подростки 17 и 14 лет, находясь в состоянии алкогольного опьянения, проникли в дом 85-летней пенсионерки в Лебяжьевском районе. Угрожая пожилой женщине насилием, они похитили 50 рублей.

В отношении подростков возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.162 УК РФ («Разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище, группой лиц по предварительному сговору»). Следствием решается вопрос об избрании в отношении задержанных несовершеннолетних меры пресечения.