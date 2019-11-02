Тюмень, , 17:39 — REGNUM В тюменском аэропорту «Рощино» очередное ЧП. Практически на 9 часов задерживается вылет рейса Тюмень-Сочи на самолёте Boeing 737 авиакомпании «ЮТэйр», сообщает 72.ru.

Аэропорт «Рощино» Kippo72

Вылет должен был намечен на 08:45 по местному времени (6:45 мск), но состоялся лишь в 18:40 (16:40 мск).

Как сообщили пассажиры изданию, сперва рейс откладывался без объяснения причин. Потом их накормили горячим обедом, и к 16:00 сообщили о поломке воздушного судна и ожидании резервного самолёта из Ханты-Мансийска. В авиакомпании инцидент не комментируют.

На данный момент самолёт Boeing 737 авиакомпании «ЮТэйр» вылетел в Сочи.

Напомним, 1 ноября в аэропорту «Рощино» совершил экстренную посадку авиалайнер «Сухой Суперджет» авиакомпании «Ямал» в двигатель которого попала птица.

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