Симферополь, , 17:25 — REGNUM Сотрудники Федеральной службы безопасности пресекли в Крыму деятельность преступной группы, которая специализировалась на вымогательстве, сообщает 2 ноября пресс-служба регионального управления ФСБ.

Отмечается, что выходцы из республик Северного Кавказа вымогали у местного жителя 350 тыс. рублей. В конце октября при получении требуемых денег один из членов группы был задержан.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 163 УК РФ («Вымогательство, совершенное в крупном размере»). Расследование дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, на Ставрополье предстанет перед судом бывший оперуполномоченный отдела уголовного розыска, который, по версии следствия, задержал жителя города Михайловска и стал вымогать у него деньги за непривлечение его к уголовной ответственности за незаконную покупку наркотика. В итоге полицейский получил взятку в 50 тыс. рублей.

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