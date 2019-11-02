Казань, , 16:54 — REGNUM В Казани выписали из больницы всех детей, которые были госпитализированы после отравления в ресторане отеля «Кристалл», сообщает 2 ноября пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

По данным ведомства, трое госпитализированных детей были выписаны, их состояние оценивается как удовлетворительное.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 ноября в Казани за медицинской помощью обратился 31 ребенок в возрасте от шести до десяти лет. Все дети были постояльцами отеля «Кристалл», врачи обнаружили у них признаки отравления. Шесть человек были госпитализированы, трое детей находились в состоянии средней тяжести.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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