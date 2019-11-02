Тюмень, , 16:29 — REGNUM В Тюмени 2 ноября микроавтобус Ford Transit с 18 пассажирами опрокинулся в кювет. По предварительным данным, никто не пострадал, сообщает портал Megatyumen.ru.

Дорожно-транспортное происшествие случилось на Салаирском тракте. Микроавтобус вёз пассажиров в сторону горячего источника «Верхний Бор», но съехал в кювет и «утонул» в сугробе. Обстоятельства ДТП выясняются.

Отмечается, что на месте происшествия работали сотрудники ГИБДД, которые оказали пассажирам помощь в отправке до пункта назначения на попутных автомобилях.