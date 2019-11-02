Сыктывкар, , 15:43 — REGNUM Возгорание произошло в многоквартирном жилом доме в Сыктывкаре. Об этом 2 ноября сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Республике Коми.

Пожарные Иван Шилов © ИА REGNUM

Пожар вспыхнул около 13:30 по местному времени на втором этаже двухэтажного деревянного многоквартирного дома в микрорайоне Лесозавод на улице Зои Космодемьянской. До прибытия пожарных из дома были эвакуированы 34 человека, в том числе шестеро детей.

Площадь пожара составляет 800 кв. метров. Сообщается, что пламя охватило крышу здания.

В настоящее время к тушению пожара привлечены 36 человек и 13 единиц техники. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пожаре в жилом доме на Большой Сухарёвской улице в Москве.

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