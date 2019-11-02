Нарьян-Мар, , 14:55 — REGNUM Городской суд Нарьян-Мара арестовал охранник детского сада, в котором был убит шестилетний воспитанника. Решение об избрании меры пресечения было принято сегодня, 2 ноября.

Напомним, инцидент в детском саду «Сказка» Нарьян-Мара произошел днем 31 октября. 36-летний местный житель, будучи в состоянии алкогольного опьянения, вошел в здание детского сада с ножом во время тихого часа, поднялся на второй этаж, зашел в спальную комнату и зарезал шестилетнего воспитанника.

Нападавший был задержан, а затем взят под стражу.

Поведение охранника в это деле особенно удивляет, так как он дистанционно открыл дверь злоумышленнику и даже не удосужился удостовериться в том, что вошедший является родителем кого-то из воспитанников.

По данному факту было возбуждено сразу три уголовных дела. В отношении подозреваемого — по статье «Убийство малолетнего», а в отношении охранника и сотрудников детского сада — по статьям «Халатность» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

Сам подозреваемый состоит на учете в наркологическом диспансере из-за алкоголизма. Родственник жаловались, что у него бывают галюцинации на фоне белой горячки.