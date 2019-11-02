Киев, , 14:44 — REGNUM В Службе безопасности Украины отчитались о поимке мужчины, который представлялся «внештатным заместителем» представителей высшего руководства Украины и за деньги предлагал поспособствовать в назначении на высшие должности в правоохранительных и государственных органах. Об этом 1 ноября сообщается в пресс-службе ведомства.

Сообщается, что задержанный искал своих потенциальных «клиентов» посредством контактов в кругу бизнесменов и чиновников среднего звена.

Мужчина требовал порядка 1,5 млн долларов США за трудоустройство на должность директора одного из госпредприятий. При получении части аванса в размере 50 тыс. долларов США подозреваемый был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

ИА REGNUM напоминает, ранее в СБУ отчитывались о предотвращении вывоза с Украины деталей от военных кораблей.

СБУ заявила о предотвращении вывоза в Россию деталей для военных кораблей