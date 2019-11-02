Санкт-Петербург, , 14:41 — REGNUM Проверку по факту драки между 14-летними подростками проводят следователи в Ленинградской области, после того как были госпитализированы двое пострадавших подростков. Об этом 2 ноября сообщила пресс-служба следственного управления следственного комитета по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По предварительным данным, конфликт между школьниками произошёл на одной из улиц города Кудрово вечером 1 ноября. В результате конфликта, переросшего в драку, были госпитализированы два подростка. Один из них попал в больницу с травмами головы и лица, другой с колотыми и резаными ранами живота.

Состояние подростков врачами оценивается как удовлетворительное. Следователями устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего. Начата доследственная проверка.

В ходе проверки правоохранители дадут оценку условиям проживания и обучения подростков, а также оценку деятельности лиц, уполномоченных проводить профилактику правонарушений среди несовершеннолетних.

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