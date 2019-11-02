Москва, , 13:35 — REGNUM Возле мэрии Москвы автомобиль «Ауди» устроил ДТП, сообщает телеграм-канал Baza.

Канал опубликовал запись инцидента с камеры видеонаблюдения. На кадрах автомобиль чёрного цвета неожиданно сдаёт назад, выезжает на узкий тротуар и врезается в стену в тот момент, когда мимо проходил пешеход.

«Пострадавший — в тяжёлом состоянии в реанимации одной из московских больниц», — указано в сообщении.

По данным источника, автомобиль является служебным и принадлежит мэрии Москвы. Водитель якобы объяснил произошедшее непроизвольным включением заднего хода.

Телеканал «РенТВ» уточнил, что происшествие случилось утром 1 ноября.