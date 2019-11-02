Чебоксары, 2 ноября 2019, 13:38 — REGNUM Водитель снегоуборочной машины госпитализирован после столкновения с электричкой в Чувашии. Об этом 2 ноября сообщает пресс-служба УГИБДД по региону.
Авария произошла в в Канашском районе Чувашии, на трассе Аниш — Чагаси — Верхняя Яндоба. Отмечается, что железнодорожный перегон в данным районе был оборудован светозвуковой сигнализацией.
По предварительным данным, водитель снегоуборочного КамАЗа совершил выезд на пути, не убедившись заранее в безопасности манёвра, и столкнулся с электропоездом. Пассажиров в электричке не было.
В результате ДТП пострадал водитель снегоуборочной машины, он был госпитализирован. Движение на участке дороги временно приостановлено, сотрудники ГИБДД выясняют причины и обстоятельства ДТП.
Ранее ИА REGNUM сообщало о столкновении легкового автомобиля с поездом в Дагестане. В результате ДТП погиб один человек.
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