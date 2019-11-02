Париж, , 13:08 — REGNUM Оранжевый», предпоследний уровень погодной опасности объявлен в трёх департаментах на западе Франции из-за приближения к побережью страны шторма «Амели». Предупреждение об этом было опубликовано на сайте национальной метеорологической службы «Метео Франс».

По данным метеорологов, с 01:00 (03:00 мск) 2 ноября на побережье департаментов Вандея, Приморская Шаранта и Жиронда будут наблюдаться порывы ветра 30−36 м/с. В соседних департаментах Де-Севр, Шаранте, Ландах и Верхней Вьенне объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности, сила отдельных порывов ветра там будет достигать до 25−27 м/с.

Помимо сильного ветра на территории расположенных на атлантическом побережье департаментов ожидаются осадки в виде сильных ливней. В прибрежной зоне возможны подтопления, в акватории океана будут наблюдаться сильные волны.

Улучшение погоды ожидается с 06:00 (08:00 мск) 3 ноября.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что непогода оставила без энергоснабжения около миллиона человек на востоке Канады.

Читайте ранее в этом сюжете: Непогода оставила без света более миллиона человек в Канаде