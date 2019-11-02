Гонконг, Китай, , 12:21 — REGNUM Полиция Гонконга в очередной раз применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов, которые митингуют сегодня в районе Козуэй-Бэй. Об этом сегодня, 2 ноября, сообщает телерадиокомпания RTHK.

Напомним, что сегодня протестующие в Гонконге обещали провести крупную акцию протеста. Более сотни кандидатов в окружной совет Гонконга от демократической партии устроили встречу с электоратом в парке Виктория. Однако силы правопорядка посчитали, что это будет несанкционированный митинг и велели собравшимся немедленно разойтись.

Когда те отказались, полиция по борьбе с беспорядками применила слезоточивый газ.

Однако в другой части районе Козуэй-Бей — на улице Йи Во демонстранты также вступили в столкновения с полицией.