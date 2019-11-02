Находка, Приморский край, , 12:13 — REGNUM Танкер «Залив Америка», на борту которого прогремел взрыв и погибли три члена экипажа, набирает забортную воду. Об этом сегодня, 2 ноября, сообщают дальневосточные СМИ.

На данный момент известно, что в корпус танкера поступает вода и крен судна составляет уже три градуса.

Уточняется, что вода поступает в пятый танк. В Федеральном агентстве морского и речного транспорта заявили, что угрозы затопления танкера нет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, хлопок газа произошел на танкере «Залив Америка». Три человека были выброшены взрывной волной за борт. Двое были подняты из воды уже мертвыми. Третий утонул на глазах членов экипажа. Сейчас его ищут.