Находка, Приморский край, , 12:25 — REGNUM Танкер «Залив Америка» остаётся на рейде, ожидая прибытия специалистов, в порту города Находки в Приморском крае. Об этом 2 ноября сообщила журналистам пресс-служба Федерального агентства морского и речного транспорта.

В настоящее время судно находится в четвёртом районе якорной стоянки. Ожидается прибытие из компетентных органов специалистов для расследования ЧП, произошедшего на судне. Также будет сделана оценка повреждений и намечены ремонтные работы.

Напомним, взрыв газовоздушной смеси на борту танкера произошёл утром 2 ноября в заливе Находка возле мыса Астафева. Пожара после взрыва не наблюдалось.

В момент взрыва на борту судна находились девять человек экипажа. Трое из них погибли. Тело третьего погибшего, который утонул на глазах экипажа, разыскивается. Следственный комитет РФ по региону возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности эксплуатации и движения морского транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц».

Ранее ИА REGNUM сообщало о степени повреждений на танкере «Залив Америка», на борту которого произошёл взрыв газа.

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