Кабул, , 11:48 — REGNUM Как минимум девять детей погибли в провинции Тахар на северо-востоке Афганистана. Об этом 2 ноября сообщает агентство «Пажвак».

По данным агентства, взрыв произошёл утром в районе Даркад, когда дети шли в школу.

Подробности произошедшего выясняются.

До настоящего времени ни одна из террористических организаций не взяла на себя ответственность за взрыв.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели восьми детей в результате взрыва бомбы, заложенной во дворе жилого дома в афганской провинции Фарьяб на севере страны.

Напомним, в Афганистане идёт противостояние между правительственными войсками и боевиками из различных радикальных террористических группировок, которые контролируют значительную часть страны в её сельских районах.

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