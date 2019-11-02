Казань, , 11:30 — REGNUM Уголовное дело по факту отравления детей в ресторане отеля возбуждено следователями в Казани. Об этом 2 ноября сообщила пресс-служба следственного управления следственного комитета РФ по Татарии.

За медицинской помощью 1 ноября обратился 31 ребёнок в возрасте от шести до десяти лет. Все дети были постояльцами отеля «Кристалл» в Казани. У детей были обнаружены признаки отравления, шесть человек были госпитализированы, трое детей находились в состоянии средней тяжести.

По предварительным данным, дети пользовались услугами ресторана отеля, которые предоставляло ООО «Фортепиано». По факту отравления детей было возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

На месте происшествия был проведён осмотр, изъята необходимая документация, взяты пробы образцов продуктов. К проверке по данному делу подключилась региональная прокуратура. Будут проведены надзорные мероприятия с подключением специалистов профильных ведомств, в ходе которых будут выяснены все причины и обстоятельства произошедшего. Ход проверки находится на особом контроле в региональном ведомстве.

Ранее ИА REGNUM сообщало о закрытии ресторана отеля «Святой Георгий» в Ярославле после массового отравления студентов, прибывших на Всероссийский слёта Национальной лиги студенческих клубов. Всего пострадали 65 человек, из них 29 были госпитализированы.

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