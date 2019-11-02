Донецк, , 10:41 — REGNUM Режим прекращения огня был нарушен украинскими боевиками на территории Донецкой Народной Республики 20 раз за прошедшие сутки. Об этом 2 ноября сообщает пресс-служба представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Нарушив все достигнутые ранее договорённости о перемирии, украинские боевики обстреливали территорию ДНР с применением миномётов калибром 82 мм и 120 мм, гранатомётов, крупнокалиберного стрелкового и стрелкового оружия. Количество мин, выпущенных по территории ДНР составило 43 единицы, общее количество боеприпасов, применённых войсками Украины при обстрелах, составило 211 единиц.

Под обстрелов со стороны Украины оказались населённые пункты/районы ДНР: Доломитное, Михайловка, Горловка (посёлок шахты имени Гагарина, посёлок шахты имени Изотова), Спартак, Минеральное, Донецк (посёлок шахты «Трудовская»), Новоласпа, Коминтерново, Заиченко, Ленинское.

В результате обстрелов получил осколочные ранения ноги и плеча житель Ясиноватского района 1979 года рождения. Кроме того, была зафиксировано повреждение жилого дома в посёлке Зайцево.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что за неделю боевых действий в Донбассе погибли восемь защитников Республики.

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