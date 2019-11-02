Сургут, Югра, , 10:25 — REGNUM В Сургуте (ХМАО) в ночь на 2 ноября на на участке Восточной объездной дороги были обнаружены клетки с 30 котятами. Активисты местного движения «Дай лапу» развернули спасательную операцию, согрели и пристраивают пушистых малышей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Как отметили участники движения «Дай лапу», у обычных людей нет таких специально приспособленных, добротных клеток, в которых обнаружились котята.

«Вероятно, пушистиков выкинули из какой-то клиники или передержки. Специально бросили ночью, в сугроб, на мороз, чтобы они заведомо погибли. Их совершенно случайно заметила проезжающая мимо супружеская пара», — пояснили корреспонденту ИА REGNUM в «Дай лапу».

На данный момент пристроено в добрые руки 24 котёнка. Остальным сделают портфолио и наверняка малыши найдут хозяев, отмечают волонтёры из «Дай лапу». А теми, кто отправил котят на верную погибель должны заняться полицейские, ведь есть уголовная ответственность за жестокое обращение с животными.