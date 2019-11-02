Кемерово, , 10:21 — REGNUM Воспламенение при разгрузке мусора могло стать причиной пожара в производственно-складских зданиях в Кемерово. Об этом 2 ноября сообщила пресс-служба следственного управления следственного комитета РФ по Кемеровской области.

Уточняется, что воспламенение произошло при разгрузке контейнеров с отработанным мусором. В настоящее время открытое горение на площади 800 кв. метров ликвидировано.

Также сообщается, что людей в зданиях складов не было.

На месте пожара продолжают работу специалисты. Идёт проливка конструкций и разбор завалов. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Следователями организована доследственная проверка, по результатам которой будет вынесено процессуальное решение.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пожаре в производственно-складских помещениях в Кемерово. В результате пожара погиб один человек, мужчина 1992 года рождения. Ещё один человек получил травмы рук, но от госпитализации отказался.

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