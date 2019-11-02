Луганск, , 10:17 — REGNUM Территория ЛНР за сутки была подвергнута обстрелам со стороны вооруженных сил Украины по трем направлениям. Об этом 2 ноября сообщается в telegram-канале представительства ЛНР в СЦКК.

Как сообщается, 1 ноября из станкового противотанкового гранатомета (СПГ-9) семь раз был обстрелян поселок Санжаровка. Из стрелкового оружия было обстреляно село Красный Яр. Десять выстрелов из СПГ-9 было совершено по селу Логвиново. В данный момент уточняется информация о раненных среди местного населения и о разрушениях.

ИА REGNUM напоминает, ранее в ЛНР сообщалось о завершении мероприятий по отведению сил и средств на линии соприкосновения в районе населенного пункта Золотое. Отметим, ранее в Народной милиции ЛНР сообщалось об уничтожении двух украинских беспилотных летательных аппаратов.

В ЛНР сообщили об окончании развода сил в районе Золотого

В ЛНР сообщили о двух беспилотниках Украины, сбитых у линии соприкосновения