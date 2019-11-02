Иркутск, , 09:57 — REGNUM Памятник российскому императору Александру III повредил автолюбитель на Mercedes-Benz в городе Иркутстке. Об этом 2 ноября сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

ДТП произошло в 05:40 (00:40 мск). Автомобиль Mercedes-Benz ML 400 совершил наезд на памятник Александру III, установленные в центре Иркутска на набережной реки Ангары. О произошедшем сотрудникам правоохранительных органов сообщили очевидцы.

Прибыв на место происшествия, сотрудники ГИБДД обнаружили автомобиль, заехавший на постамент и повредивший его и ограду. Возле автомобиля был обнаружен его владелец с признаками алкогольного опьянения.

Владелец автомобиля отрицал, что это он был за рулём автомобиля в момент ДТП, но пояснить, кто же управлял транспортным средством, не смог. От медицинского освидетельствования владелец автомобиля отказался.

В отношении владельца автомобиля был составлен протокол об административной ответственности за отказ от прохождения медицинского освидетельствования и за управление автомобилем без соответствующих документов. Автомобиль отправлен на штрафстоянку. Виновнику произошедшего предстоит возместить ущерб, нанесённый памятнику.

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