Находка, Приморский край, , 09:16 — REGNUM Степень и характер повреждений, нанесённых взрывом танкеру «Залив Америка» установлен специалистами в Приморском крае. Об этом сообщила пресс-служба Федерального агентства морского и речного транспорта.

Сообщается, что на судне поврежден кабель-трасса, в нерабочее состояние пришли якорные устройства. Отмечается, что герметичность судна нарушена не была, разлива нефтепродуктов не произошло.

Представители компании-собственника судна «Наяда» сообщили, что в момент взрыва судно не было загружено и было защищено от остатков нефтепродуктов. Уточняется, что танкер пойдёт своим ходом до порта в Находке.

В настоящее время определяется, к какому причалу проследует судно, чтобы там можно было оценить ущерб и определиться с дальнейшими ремонтными работами.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в результате взрыва на танкере «Залив Америка» в Приморском крае погибли три человека. По факту взрыва следственный комитет по региону возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности эксплуатации и движения морского транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц».

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