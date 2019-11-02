Кемерово, , 08:53 — REGNUM Третий номер сложности присвоен пожару в производственно-складских помещениях в городе Кемерово. Об этом 2 ноября сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Кемеровской области.

Пожарная машина Дарья Драй © ИА REGNUM

Возгорание произошло в двух складских помещениях, где располагается химпредприятие «Сибирский центр утилизации». Общая площадь пожара составляет 800 кв. метров.

Пожару присвоен третий ранг сложности, в тушении возгорания задействованы 83 человека и 26 единиц техники.

Причины и обстоятельства возникновения пожара устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели одного человека при взрыве газа с последующим пожаром в двух складских помещениях в городе Кемерово.

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