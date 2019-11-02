Находка, Приморский край, , 08:13 — REGNUM Третий член экипажа танкера «Залив Америки» в порту Находки, на котором произошел хлопок газа, ушел под воду на глазах у спасателей. Об этом сегодня, 2 ноября, сообщает Федеральное агентство морского и речного транспорта.

Напомним, что на борту танкера «Залив Америки» произошел хлопок газа. Пожара после хлопка не возникло. В результате взрыва трое членов экипажа были выброшены в море.

Двое были извлечены из воды мёртвыми. Третий член экипажа ушел на глазах спасателей под воду, его поиски продолжаются.

Причина хлопка устанавливается. По данному факту было возбуждено уголовное дело.