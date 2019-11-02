Кемерово, , 08:13 — REGNUM Два производственно-складских здания загорелись в Кемерово. Об этом 2 ноября сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Кемеровской области.

Здания расположены рядом с предприятием «Химпром», в них располагается частная компания «Сибирский центр утилизации», которая производит шахтные самоспасатели (используется для защиты органов дыхания) и регенеративные патроны к ним. На месте пожара работают 15 отделений пожарной охраны и две бригады скорой помощи.

В пресс-службе Центра медицины катастроф по региону сообщили, что в 09:45 по местному времени произошёл взрыв, взорвались баллоны с газом. В результате взрыва погиб один человек, ещё один пострадал. У пострадавшего отравление продуктами горения и травмы кистей рук, от госпитализации мужчина отказался.

Информации о том, есть ли в помещениях склада люди, уточняется.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пожаре общей площадью 400 кв. метров в гаражно-складском здании в Санкт-Петербурге. В результате пожара никто не пострадал.

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