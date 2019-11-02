Газа, Палестина, , 08:03 — REGNUM Военно-воздушные силы Израиля нанесли авиаудар по сектору Газа, в результате которого погиб палестинец. Об этом сегодня, 2 ноября, сообщил журналистам представитель министерства здравоохранения анклава Ашраф аль-Кидра.

Ранее израильские вооруженные силы сообщили, что нанесли авиаудары по объектам ХАМАС на территории сектора Газа в ответ на очередной ракетный обстрел израильской территории.

По словам аль-Кидра погиб 27-летний палестинец. Он уточнил, что удар был нанесен по городу Хан-Юнис.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вечером 1 ноября стало известно, что с территории сектора Газа по Израилю были выпущены 10 ракет. Восемь из них были перехвачены системой ПВО «Железный купол».