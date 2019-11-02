Находка, Приморский край, 2 ноября 2019, 07:56 — REGNUM В результате взрыва на танкере «Залив Америка» в Приморском крае, по последним данным, погибли три человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота.
«Два тела подняты, один утонул на глазах у экипажа», — сказали в ведомстве, уточнив, что поиски тела третьего члена экипажа продолжаются.
Всего, как сообщается, на борту танкера находились десять человек.
Как передавало ИА REGNUM, утром 2 ноября в заливе Находка возле мыса Астафьева на танкере произошёл хлопок газовоздушной смести без последующего возгорания.
Следственный комитет возбудил по данному факту уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности эксплуатации и движения морского транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц».
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