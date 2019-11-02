Красноярск, , 07:59 — REGNUM Глава пресс-службы Богучанского алюминиевого завода Игорь Мордвинов погиб в результате дорожно-транспортного происшествия. Об этом 2 ноября сообщает красноярский портал newslab.ru.

Смертельное ДТП произошло накануне вечером в Рыбинском районе Красноярского края на 985-м километре трассы Р-255.

По предварительной информации, Мордвинов за рулем автомобиля Lada XRAY двигался в сторону Красноярска. На одном из участков трассы его автомобиль выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком DAF. Мордвинов от полученных травм скончался на месте.

По предварительным оценкам, ДТП произошло из-за превышения скоростного режима в темное время суток. На месте аварии работают эксперты.