Владивосток, , 07:42 — REGNUM Тушение после взрыва на танкере «Залив Америка» в Приморском крае снял один из очевидцев, сообщило 2 ноября издание NewsVL, представив соответствующее видео на своём канале в YouTube.

На кадрах виден белый дым, который идёт с верхней палубы танкера, а также два буксира, которые проводят работу с поврежденным судном.

«Тушат. Два буксира поливают водой», — предположил автор ролика.

В свою очередь, в интаграме порта Находки также появилось видео с места аварии.

https://www.instagram.com/p/B4WP_7ugRuS/

«В настоящий момент ведётся борьба за живучесть судна: тушение оставшихся очагов пламени буксирами-спасателями и откачивание поступившей воды», — объяснили авторы.

Напомним, 2 ноября на танкере «Залив Америка» произошло чрезвычайное происшествие — хлопок газовоздушной смести без последующего возгорания. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.

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