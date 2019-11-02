Красноярск, , 07:32 — REGNUM Крупный канал поставки наркотиков в Красноярск перекрыли сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Красноярскому краю. Об этом 2 ноября сообщает пресс-служба ведомства.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, наркополицейскими была обнаружена подпольная лаборатория — в двух квартирах и гараже трое подозреваемых жителей Красноярска, в возрасте от 22 до 29 лет, получали синтетические наркотики путем смешения компонентов. На месте было изъято более 195 граммов амфетамина, более 248 граммов марихуаны и более 47 граммов иных синтетических наркотиков.

В отношении подозреваемых были возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 4 статьи 228.1 УК РФ «Покушение на незаконное производство, сбыт наркотических средств в крупном размере».

Двое подозреваемых заключены под стражу, третьему назначена подписка о невыезде.

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