Москва, , 07:27 — REGNUM В Москве расследуется уголовное дело о краже мобильного телефона у гражданина Объединённых Арабских Эмиратов. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Полиция Мвд.рф

Как уточняется, инцидент произошёл в Московском зоопарке ещё в середине июня.

«Неизвестный похитил у 36-летнего гражданина ОАЭ, временно остановившегося в столичном отеле Marriott, телефон Vivo стоимостью 100 евро», — рассказал собеседник агентства.

По результатам проверки полиция 31 октября возбудила уголовное дело по статье о краже. В настоящее время предпринимаются меры по установлению личности преступника.